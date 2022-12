«Hatliénor», une chapelière, fabrique ses propres couvre-chefs: «Remettre le chapeau au goût du jour», lance Manon, de Thuin

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est dans son atelier que Manon Legrand dessine et fabrique ses chapeaux, casquettes et autres couvre-chefs. Pourtant, rien ne prédestinait cette jeune femme de 29 ans à lancer « Hatliénor », sa petite entreprise chapelière : « Le chapeau est un accessoire que j’ai toujours apprécié. Quand j’ai commencé à travailler, après mes études, en 2017, je voulais faire quelque chose de créatif, pour sortir de la routine. Je me suis renseignée auprès de l’école industrielle de Thuin, car des cours de chapellerie y étaient donnés. J’ai suivi cette formation pendant quatre ans, à raison d’un soir par semaine. Ça m’a bien plu et je trouvais que je m’en sortais bien, j’ai donc décidé de développer cette activité en tant qu’indépendante complémentaire à partir de février 2020 », explique-t-elle.