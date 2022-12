Karaoké, soirée cabaret ou dansante: 3 manières de fêter le Nouvel An dans la région de Verviers

Si vous vous sentez l’âme d’un chanteur, ou que vous voulez simplement vous amuser entre amis, le Studio 20, à Malmedy, propose une salle de karaoké privative. Vous pourrez chanter tout en profitant de bières Val-Dieu et Jupiler au fût, de softs et vins en All-Inclusive. Un verre de bulles vous sera proposé à minuit, accompagné de cotillons et de serpentins. « Votre mission ? Chanter, danser, vous amuser et ne penser qu’à fêter », écrit le karaoké. Studio 20 propose par ailleurs un service shuttle pour l’aller et le retour dans les 30 kilomètres autour de Malmedy. « De 21h à 23h, nous venons vous chercher chez vous, pour que vous puissiez terminer l’année en toute sécurité ! »