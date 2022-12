«J’en ai marre»: Fabian a acheté ses panneaux photovoltaïques avec l’achat groupé de la commune de Braives, mais les attend toujours, «les reports s’enchaînent depuis 6 mois»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En 2022, l’entreprise d’achat groupé Wikipower et la commune de Braives ont proposé des offres pour diminuer les factures d’énergies des Braivois. Parmi ces offres, on retrouve l’installation de panneaux photovoltaïques. Une proposition sur laquelle Fabian Poncelet, 47 ans, a bondi. « J’ai fait appel à la commune pour en savoir plus, car je trouvais que l’opération était intéressante et je suis convaincu que ces panneaux sont l’avenir de notre portefeuille et de notre planète », explique-t-il.

Après avoir fait appel à la commune et Wikipower en février 2022, Fabian reçoit une déléguée commerciale en mai. « Le rendez-vous s’est très bien passé, on m’a promis une installation dans les 12 à 16 semaines, cela allait me permettre d’avoir mes panneaux pendant l’été à un prix de 11.601€. J’ai donc signé le contrat et conclu un prêt avec ma banque pour financer l’installation avant de payer un premier acompte de 3.800€, sans débloquer mon prêt », nous explique le Braivois.

C’est en juin 2022 que les soucis commencent.