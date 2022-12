«Tchantchès – Histoire de rire»: le nouvel album de François Walthéry et Benny

34 ans plus tard, revoici les compères François Walthéry et Bernard Grailet associés dans la réalisation d’un album sur Tchantchès. « À l’époque, c’était un album en français et en wallon qui avait été édité en 20.000 exemplaires. Et le 5 août 1988, le journal « La Meuse » avait même changé son logo avec Tchantchès qui était en train de repeindre la Meuse ! », se rappelle Bernard Grailet. La «Une» de la Meuse relookée par Tchantchès. - B.G.

« J’ai rencontré François Walthéry en 1977. J’étais professeur d’anglais mais aussi passionné de bande dessinée. Nous avons très vite sympathisé et nous sommes devenus complices pour réaliser quelques blagues de potache dans le milieu de la BD. En 1985, j’ai ouvert à Saive une petite structure d’édition, « Khani Éditions », juste pour le plaisir de réaliser de beaux albums, à commencer par de belles éditions de Natacha et Gaston Lagaffe. Puis j’ai ajouté de beaux livres (tirages de tête, versions de luxe…). Et après bientôt 40 ans de carrière et plus de 150 titres à mon actif, j’ai eu la chance de travailler avec les plus grands comme Franquin (Gaston Lagaffe), Vance (XIII), Rosinski (Thorgal), Francq (Largo Winch), Loisel (Magasin Général), Guarnido (Blacksad), Marini (Scorpion)… », détaille Bernard Grailet.

Bernard Grailet et François Walthéry au travail au café Braham à Cheratte. - D.R.

En 2018, Bernard Grailet, qui habite à deux kilomètres de chez Walthéry, lui propose d’illustrer quelques-unes de ses blagues avec le personnage de Tchantchès mais Walthéry est débordé. Puis pendant le confinement, en 2020, l’éditeur ressort son idée et propose une bonne cinquantaine de petites histoires à François qui accepte. Et depuis mai 2020, les deux amis se sont rencontrés une fois par semaine dans un bistrot du coin. Ce qui donne cet album « Histoire de rire » avec près de la moitié des historiettes qui se passent au… café ! « Cela nous a amusés et fait rire. On espère que le public rira aussi. Certains des gags font partie des « classiques », plus ou moins connus de beaucoup. Nous les avons illustrés et remis au goût du jour pour apporter un peu de bonne humeur dans l’ambiance maussade actuelle. Et nous avons fait intervenir quelques « stars » telles Natacha, l’Agent 212, Marc Hardy… », précise encore Bernard Grailet.