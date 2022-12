Actes de naissance, de mariage…: à partir de ce mercredi, vous ne devrez plus aller à la commune pour les obtenir, vous pouvez les télécharger gratuitement en ligne!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour obtenir ou consulter un extrait de notre acte de naissance ou de mariage, on doit actuellement s’adresser à la commune ou passer par le guichet électronique de la commune s’il en existe un. Mais toutes les communes n’ont pas d’un guichet en ligne. On peut alors envoyer un mail à la commune et venir chercher les documents demandés en mains propres. Parfois, ces documents sont payants. Dans la petite commune de Tinlot (près de Huy), l’acte de naissance par exemple coûte 2 euros. Il est gratuit s’il est demandé pour raison sociale. Bref, le système actuel n’est pas uniforme d’une commune à l’autre, il est fastidieux et payant parfois.