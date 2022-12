Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si la Belgique n’a guère brillé en 2022 – pas de qualification pour le « Final Four » de la Nations League et une douloureuse élimination dès la phase de groupes de la Coupe du monde –, deux Diables rouges ont tiré leur épingle du jeu dans leur club : Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne. À vous de trancher pour élire le meilleur représentant noir-jaune-rouge et celui qui mérite de les accompagner sur le podium.

Publié le lundi 26 Décembre 2022 à 19h15

Thibaut Courtois, l’égal de Benzema avec le Real

Les supporters de Liverpool gardent un double souvenir douloureux de la finale de la Ligue des champions disputée fin mai à Paris. Il y a d’abord eu cette organisation chaotique de la part des autorités françaises aux abords du stade de France avec des files interminables dès la sortie du RER couplées à des difficultés pour entrer dans l’enceinte du stade. Mais ce n’était rien comparé à ce que Thibaut Courtois leur a fait endurer nonante minutes durant.

Le dernier centenaire en date des Diables rouges a repoussé tous les assauts de Mohamed Salah et de ses coéquipiers de Liverpool. Minute après minute, Courtois a amplifié la frustration des hommes de Jürgen Klopp. Jusqu’à les dégoûter d’avoir posé le pied sur la pelouse parisienne ce soir-là. Avec comme récompense de s’offrir une première Ligue des champions, l’un des rares trophées en club manquant à son énorme collection. Un quatorzième sacre madrilène dans la reine des compétitions où sa contribution a été l’égale de celle d’un certain Karim Benzema. Et ce, même si cela ne s’est pas reflété dans sa septième place au Ballon d’or quelques mois plus tard.