Sandrine Kiberlain: «Bruxelles est un endroit où j’aime revenir»

Vincent Lacoste : Étonné ? Pas vraiment, non. J’ai toujours adoré les films de Sandrine, j’étais plus emballé qu’autre chose en fait.

Sandrine Kiberlain : Mais c’est vrai qu’on ne se connaissait pas. Et quand on s’est rencontrés sur le tournage, on a tout de suite joué ensemble, comme deux gosses dans une cour de récré. Je me suis dit : « Putain, ce mec va être mon partenaire, trop bien » ! Je pressentais que ça irait parce que j’adore voir Vincent sur un écran. Quand il y a ce plaisir-là, celui d’aller vers quelqu’un qu’on apprécie, c’est déjà à moitié gagné.

VL : J’aime beaucoup ça ! J’adore « Tintin » depuis que je suis petit, ça fait partie de ma culture. Et j’y suis d’autant plus lié à travers Riad Sattouf qui a réalisé mon premier film « Les Beaux Gosses » (et a récemment publié « Le Jeune Acteur », une bédé sur les débuts de… Vincent Lacoste, NDLR). J’ai toujours été un grand lecteur de bédés mais c’est grâce à Riad si j’en connais autant aujourd’hui.

Et vous Sandrine ?

SK : Pas trop. Mais ça ne m’a pas empêchée d’adorer jouer une dessinatrice dans ce film. Le titre de son livre est quand même « C’est ici que mes ennuis commencent », je trouve ça très drôle. Ça la raconte déjà, on sent qu’elle est rigolote et qu’elle a de l’esprit.

Elle ressemble un peu à votre rôle de « Pauline détective »…

SK : Oui elle a un côté « Allez, j’y vais » ! Et presque mytho en fait. La nana voit quand même des énigmes partout. Quand Vincent l’emporte dans son aventure, ou ses emmerdes, c’est selon, elle y va clairement pour échapper à son ennui. À sa façon, elle crée une nouvelle bédé dans la bédé, qui nous invite à jouer aux apprentis détectives.

Au-delà de l’humour, le film se prend parfois vraiment pour une bédé. Avez-vous été surpris en découvrant le produit final ?

SK : Pas qu’un peu ! Il y a tellement de fantaisie dans le film, beaucoup de petits détails nous sont passés au-dessus de la tête pendant le tournage. Dès le générique animé au début, je me suis dit que le film avait trouvé le bon ton pour nous emmener dans un truc doux dingue.

VL : Attention, c’est pas comme si on avait tourné dans un film sans le comprendre non plus (rires). Mais c’est vrai que l’enquête prend vie grâce à la direction artistique du film. Il faut le voir pleinement fabriqué pour comprendre le plaisir qu’il procure. C’est dur à décrire mais je dirais que « ’Le Parfum vert » est un mélange d’élégance et de cartoon très cool. Je m’attendais à l’aspect comique et burlesque de notre duo parce que c’est là-dessus qu’on a bossé, mais le reste des ingrédients comme le rythme du montage, la musique ou la photographie tirent le film vers d’autres notes, d’autres couleurs aussi.

Votre duo semble aussi peu genré. Sandrine porte Vincent dans ses bras quand il se blesse. Vincent cuisine entre deux courses-poursuites. C’était voulu ?

SK : Je ne m’en étais pas rendue compte mais maintenant que vous le dites, je trouve ça super ! Il manquerait plus que ça qu’il ne cuisine pas, oh (rires) ! Vous avez raison, ce n’est sûrement pas là par hasard et c’est vachement bien pour le film.

Quelques scènes du film ont été tournées à Bruxelles…

VL : Oui, et pas que celles en extérieur (près du quartier européen, de la gare et des institutions européennes, NDLR). On a aussi tourné dans une grande maison art déco à Ixelles. Je connais pas bien Bruxelles mais c’était génial, j’ai beaucoup aimé l’architecture des bâtiments, surtout ceux de style Bauhaus.