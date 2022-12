Au Rœulx, la brasserie Saint-Feuillien a embouteillé sa première cuvée: «Au lieu de parcourir 350 kilomètres, la bière voyage sur seulement 50 mètres!»

Avec un débit qui peut atteindre les 12.000 bouteilles de 33cl par heure, huit hommes de la région ont été engagés au cours de l’année 2022. C’est le cas d’Éric, opérateur pour la ligne « fûts ». Et ce n’est pas fini : « Notre but est d’engager deux personnes chaque année, jusqu'en 2038. »

50 m au lieu de 350 km

Cet investissement a plusieurs finalités : d’abord, celle de maîtriser une plus grande partie de la production de la bière et augmenter l’indépendance de la brasserie. « Imaginons qu’il fasse chaud et que la Saint-Feuillien Blonde se vende particulièrement bien ; on pourrait la sortir plus rapidement. »

Ensuite vient la réduction de l’empreinte écologique : « Au lieu de parcourir 350 kilomètres, on va désormais faire voyager la bière sur 50 mètres ! » se réjouit Edwin Dedoncker. En effet, si actuellement le brassage se fait toujours sur le site historique de la brasserie, un deuxième hangar est en cours d’aménagement pour accueillir les cuves et permettre de tout réunir au même endroit. Le déménagement est prévu pendant 5 à 7 semaines à partir de la mi-janvier, mais pas de panique pour les amateurs, les équipes se sont assurées que le stock serait suffisant…

Même l’eau spéciale utilisée pour la Saint-Feuillien, brute, est puisée à quelques dizaines de mètres de là, sur le terrain voisin. Après avoir été brassée, décantée dans des fûts de garde, puis (une nouveauté), centrifugée – « ça permet de garder le goût en réduisant le risque d’apporter de l’oxygène et c’est bénéfique pour le vieillissement de la bière » – et, pour certaines, légèrement pasteurisées, la bière pourra voyager directement vers la chaîne d’embouteillage grâce à un pipeline souterrain. Et qui dit moins de transport dit économie d’argent, au vu du prix actuel du carburant.

Trois fois moins d’eau

Par ce projet, la brasserie se projette dans l’avenir. « D’ici 2038, nous voulons augmenter le volume de bière par deux fois et demie, quadrupler le chiffre d’affaires et doubler le nombre d’emplois. »

D’autres investissements qu’avait prévus la brasserie vont être légèrement reportés, au vu de l’augmentation des budgets que représentent les travaux. Par exemple, un hangar de stockage ou l’installation de panneaux solaires. L’eau de pluie sera récupérée et utilisée pour le nettoyage des bouteilles et pour les sanitaires. « Un des objectifs était de réduire considérablement notre consommation d’eau, » précise Edwin Dedoncker. « Nous sommes environs à 9 litres d’eau pour 1 litre de bière. Maintenant, on va facilement arriver à 6 litres, et, à terme, nous avons un objectif de 3 litres. Mais pour cela, il faudra encore investir ! »