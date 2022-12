Installée depuis moins d’un an, la photographe spadoise Phaloë Miclotte cartonne et déménage

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ouvert depuis mai dernier, le studio de Phaloë Miclotte en voit défiler des mannequins d’un jour. C’est qu’une photographe, il en manquait à Spa comme dans de nombreuses villes. En plus des traditionnelles et nécessaires photos de cartes d’identité, Phaloë Miclotte propose des shooting photo en studio pour tous. Mais voilà que la jeune photographe veut maintenant voir plus grand. « Les premiers mois c’était pour tester la clientèle spadoise et c’est un succès », se réjouit-elle.