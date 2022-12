Crise de l’énergie: les hauts revenus devront à peine rembourser les primes énergie

La mesure étant principalement destinée à soutenir durant l’hiver les ménages à faibles et moyens revenus qui ne bénéficient pas du tarif social, le gouvernement a décidé qu’une partie de l’avantage accordé aux personnes aux revenus les plus élevés serait taxé ultérieurement par le biais des impôts. C’est ce que rapportent ce mercredi De Standaard, Het Nieuwsblad et la Gazet van Antwerpen.

Après imposition, les familles à hauts revenus conserveront aisément 40% de la prime, soulignent les journaux. Le système est conçu de telle sorte que même un multimillionnaire pourrait garder un quart de sa prime, ajoutent-ils.