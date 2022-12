Un jeune conducteur de 22 ans provoque un accident spectaculaire au volant de sa BMW M4: «Deux maisons déclarées inhabitables» (photos)

Selon des témoins présents sur les lieux, une voiture a été aperçue à grande vitesse en direction d’Alost sur la Brusselsesteenweg. Son conducteur, âgé de 22ans, est ensuite entré en collision avec un véhicule garé sur le côté gauche de la route. Sous l’effet du choc, la camionnette a été déplacée de 50 mètres et la BMW a ensuite touché deux façades.

« Le véhicule garé s’est déplacé de 50 mètres sous l’effet du choc. La BMW a ensuite perforé deux façades. Ces maisons ont été déclarées inhabitables », explique Stefan Schamp, porte-parole de la police. « Il a ensuite traîné la camionnette devant cinq à six façades, laissant une traînée de destruction de 70 mètres ».

Dans sa course, la BMW a également provoqué une fuite de gaz qui a été rapidement prise en charge par les pompiers. Enfin, l’électricité a cessé de fonctionner dans certaines habitations. Le parquet est attendu sur les lieux pour déterminer les causes de l’accident.

Selon les habitants de la rue, le conducteur de la BWM M4 roulait beaucoup trop vite. Le jeune chauffeur possédait sa voiture depuis quelques mois seulement. Un modèle sport avec 510ch et dont le prix de base débute à plus de 86.000 €. Par chance, le conducteur et ses trois passagers sont sortis presque indemne du véhicule.