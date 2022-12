Un incendie s’est déclaré dans un immeuble à appartements à Tournai ce mercredi matin: «Un des locataires a frappé à toutes les portes pour réveiller tous les occupants»

Venant des casernes de Tournai et de Blaton, deux autopompes, deux camions-échelles et un camion-citerne ont été dépêchés sur les lieux.

« L’immeuble comportait sept appartements, dont un seul au dernier étage, là où le feu a pris naissance pour une raison toujours inconnue. À 08h00, on ne déplorait aucune victime. Les recherches se poursuivent néanmoins, on ne sait jamais. L’appartement du dernier étage est entièrement détruit. Pour les autres, vu que l’eau a pénétré les circuits électriques, ils ne sont plus habitables pour l’instant. Idem pour le café au rez-de-chaussée », indique l’officier.