Kev Adams et Camille Lellouche fêtent le réveillon du Nouvel an en apesanteur, sur Netflix Après avoir révélé son «vrai lui» dans un one man show calibré pour Netflix, Kev Adams y revient jouer les acteurs avec sa copine Camille Lellouche dans un film frais… mais à l’humour un peu lourd. Netflix

Par L.V.

Entre le gros bonhomme en rouge de Tim Allen qui annonce sa retraite dans la série « Super Noël », sur Disney+, Lindsay Lohan en riche héritière devenue amnésique après un accident de ski dans « Noël tombe à pic », sur Netflix, ou Asa Butterfield (« Sex Education ») qui s’invite chez sa copine tandis qu’elle s’invite chez lui dans « Your Christmas or mine », sur Prime Video… on peut dire que la saison des plaids et chocolats chauds aura été particulièrement riche en nouveaux contenus. C’était compter sans un dernier coup de cloche de la plateforme qui fait toudoum ! Lire aussi Kev Adams, d’idole des jeunes à idole des vieux? Laquelle vient de sortir de ses grandes chaussettes son tout dernier cru, « Happy Nous Year ». Une comédie romantique originale dont le point d’orgue n’est cette fois pas le réveillon de Noël, mais, comme son titre – ou plutôt, son jeu de mots « franglais » – l’indique, celui de la Saint-Sylvestre, qu’on fête en avance le mercredi 28 décembre.

de videos Conçu comme un huis clos égayé de joutes verbales bien senties, ce film français d’à peine une heure croque les tribulations de Gaël et Hannah, deux inconnus qui se retrouvent malencontreusement coincés dans un ascenseur alors qu’ils se rendaient à une soirée pour célébrer le passage à la nouvelle année. Une situation insolite au cours de laquelle les deux compagnons d’infortune, qui n’avaient a priori pas grand-chose en commun, vont peu à peu se découvrir et tisser des liens.

Si l’histoire de ce moyen métrage vous rappelle vaguement quelque chose, ne cherchez plus : vous pensez très certainement à Ashton Kutcher et Lea Michele, qui se sont retrouvés exactement dans la même situation dans le film choral « Happy New Year », sorti en 2011, et dans lequel apparaissent également Michelle Pfeiffer, Sarah Jessica Parker ou Zac Efron… à revoir ce 31 décembre sur la Une.

Un tandem inédit Pour développer l’alchimie made in France entre les deux protagonistes de « Happy Nous Year », Netflix a fait appel à de jeunes humoristes populaires, amis dans la vraie vie, et sur lesquels le patron Ted Sarandos a déjà misé par le passé : Camille Lellouche et Kev Adams. Lire aussi «Il était en train de m’éclater la gueule», «Je l’aurais tué»: Camille Lellouche livre son témoignage de femme violée et battue dans «Sept à Huit» Au générique de l’émission à sketches et de stand-up « One Night in Paris », en ligne sur le même service depuis l’automne 2021, ces derniers n’avaient encore jamais collaboré dans le cadre d’une fiction. C’est désormais chose faite ! Et plutôt deux fois qu’une, puisqu’ils sont aussi attendus au cinéma dans le film « Hank », du même réalisateur, Frank Bellocq, qui n’est autre… que le créateur de « Soda », la shortcom qui a révélé Kev Adams en 2011.