«Amsterdam»: c’est quoi ce film au casting de fou qui vient d’arriver sur Disney+?

Margot Robbie, Christian Bale et John David Washington (le fils aîné de Denzel, vu dans « Tenet ») sont les têtes d’affiche d’« Amsterdam », une comédie d’espionnage sur fond de drame historique.

Le pitch ? Dans les années 1930, trois meilleurs amis – un docteur, une infirmière et un avocat – sont témoins d’un meurtre, mais deviennent les principaux suspects. Très vite, ils se retrouvent ainsi au coeur de l’une des intrigues parmi les plus secrètes et choquantes de l’histoire américaine.