Sanja, 23 ans et enceinte de 38 semaines, se rendait à la clinique pour une visite de routine quand tout a basculé: «Si nous n’avions pas été à l’hôpital, nous n’aurions probablement pas survécu mon bébé et moi»

Sanja Hensen, une jeune Belge de 23 ans, s’est rendue à l’hôpital pour un examen de routine alors qu’elle était enceinte de 38 semaines. Elle ne s’attendait certainement pas à ce que les choses se compliquent à ce point, puisque quelques instants plus tard, son placenta s’est déchiré. de videos Sanja a dû accoucher en urgence par césarienne. « Si nous n’avions pas été à l’hôpital, nous n’aurions probablement pas survécu tous les deux », témoigne la jeune femme dans les colonnes du Belang van Limburg.

Sanja explique qu’elle a pourtant eu « une très belle grossesse sans aucun souci ». Quand elle s’est rendue à l’hôpital le 4 octobre dernier, les médecins ont voula la garder une journée car sa tension artérielle était légèrement élevée. On lui a alors administré des médicaments et tout est rapidement revenu à la normale. « J’ai dû aller au monitoring une fois de plus et toutes les valeurs étaient bonnes. Le gynécologue avait aussi vu plus tôt que mon col s’était ramolli et avait dit que l’accouchement aurait lieu avant ce jour ou le surlendemain. Ils prévoyaient de laisser le travail se dérouler normalement et si cela ne se produisait pas naturellement, ils déclencheraient le travail », ajoute Sanja.

C’est quand elle a quitté le monitoring que les choses ont mal tourné pour Sanja. « J’étais allongée sur le lit et quand je me suis retournée, j’ai senti que tout se mouillait. Je pensais que ma poche des eaux s’était rompue. Je n’ai ressenti aucune douleur, mais quand je me suis levée, j’ai vu une grande mare de sang. Ca n’arrêtait pas de couler », explique la jeune maman. « Mon amie a immédiatement couru hors de la chambre pour aller chercher la sage-femme. J’étais convaincue que mon bébé ne tiendrait jamais le coup », ajoute Sanja.

« Le ‘code rouge’ a été crié » Les médecins ont rapidement compris que le placenta de la jeune femme s’était déchiré et elle a immédiatement été emmenée au bloc pour une césarienne d’urgence. « Alors que j’étais conduite dans le couloir, le ‘code rouge’ a été crié », raconte Sanja. « Mon fils avait toujours une fréquence cardiaque de 70. Le gynécologue a commencé la césarienne avant même que l’anesthésie ne fasse complètement effet, mais il n’avait pas d’autre choix. Attendre n’était plus possible », ajoute la jeune maman. A peine quelques minutes après les saignements, Sanja a donné naissance à son fils Maxim. « Il n’avait qu’un score d’Apgar de 3. La plupart des bébés obtiennent un score de 8 à la naissance. Maxim a dû être réanimé. Au bout de dix minutes, il avait un score de 6, un peu plus tard un score de 8 », explique encore Sanja. Pendant tout ce temps, le compagnon de la jeune femme et père de l’enfant a dû attendre à l’extérieur de la salle d’opération. « Il n’avait aucune idée de ce qui se passait. Quand ils sont sortis avec Maxim, il ne savait pas s’il devait l’accompagner ou m’attendre. Ils lui ont dit qu’on avait de la chance que ça se soit passé à l’hôpital. Après tout, nous habitons à 15 minutes en voiture de l’hôpital de Tongres. Le rythme cardiaque de Maxim avait déjà beaucoup baissé et j’avais déjà perdu un demi-litre de sang », ajoute Sanja. Le petit Maxim a dû rester intubé pendant quatre jours. « Je l’ai vu sur une photo la première fois. Après ça, j’ai été autorisée à le voir, mais je n’avais pas encore le droit de le toucher », explique encore Sanja. Entre-temps, Sanja a eu quelques soucis avec la cicatrice de sa césarienne. Comme cela devait être fait rapidement, « la coupe était deux fois plus grande qu’avec une césarienne normale », ajoute la jeune maman. « Dans la précipitation, ils ont également frappé le visage de Maxim lors de la coupe. Ce n’est qu’une petite coupure, mais je peux le voir. Même si je ne blâme personne », explique encore Sanja.