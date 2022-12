«Nous avons décidé de prendre des routes séparées»: Adriana Karembeu à nouveau célibataire!

« L’amour ne s’éteindra jamais », ajoute l’ancien top model. « Tu m’as offert le plus beau des trésors… Notre Nina. Tu es et tu resteras toujours. »

Triste nouvelle sur la planète people. Après douze ans de relation, Adriana Karembeu et son époux Aram Ohanian ont décidé de mettre un terme à leur romance. « C’est le cœur serré que j’écris ces quelques lignes », peut-on lire sur le compte Instagram de l’animatrice des « Pouvoirs extraordinaires du corps humain » avec Michel Cymes. « Douze années magnifiques passées ensemble… J’ai vibré à chaque instant. Je n’ai jamais autant ri qu’à tes côtés. Notre histoire est belle et je l’ai tant aimée. Pourtant, aujourd’hui, nous avons décidé ensemble de prendre des routes séparées. »

Adriana et Aram s’étaient rencontrés en 2011. Trois ans plus tard, ils se passaient la bague au doigt. La jolie blonde a ensuite essuyé plusieurs fausses couches. « Il y a des femmes qui tombent enceintes facilement, d’autres qui décident d’avoir un enfant plus tard et pour qui c’est moins facile », avouait celle qui, à 46 ans, a finalement donné naissance à son premier enfant.