European Sleeper reliera Bruxelles à Berlin en train de nuit à partir de mai 2023

La société belgo-néerlandaise European Sleeper a annoncé la création de sa première ligne de train de nuit. Le trajet reliera Bruxelles, depuis la gare du Midi, vers Berlin, capitale allemande, en passant par Amsterdam. En plus des capitales néerlandaises et allemandes, le train de nuit fera halte à Anvers, Roosendaal, Rotterdam, La Haye, Amersfoort, Deventer, Bad Bentheim et Hanovre.

La ligne sera inaugurée le 25 mai prochain depuis Berlin. le train de nuit quittera l’est de l’Allemagne aux alentours de 23 heures, pour arriver à Bruxelles-Midi à 09h30. Depuis Berlin, le « Good Night train » partira les dimanches, mardis et jeudis. Depuis Bruxelles, l’European Sleeper quittera le quai à 19h22 les lundis, mercredis et vendredis, pour arriver à Berlin au petit matin, vers 06h45.

Le train de nuit d’European Sleeper sera composé de dix voitures, et proposera aux voyageurs des places assises, des couchettes et des cabines. Le prix de départ est de 49 euros pour une place assise, 79 euros pour une couchette et 109 euros pour une cabine. Un petit-déjeuner est compris dans le tarif des couchettes et des cabines. Les premiers voyageurs pourront réserver leur ticket le 20 février.