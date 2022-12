Peut-on espérer une fin du conflit russo-ukrainien en 2023? «La guerre va s’éterniser, c’est sûr»: les experts tranchent

Cela fait près de dix ans que le conflit a éclaté entre la Russie et l’Ukraine. Des négociations de paix sont-elles proches ou la guerre s’éternisera-t-elle encore plusieurs années ? Plusieurs experts sollicités par la BBC ont développé les cinq façons dont le conflit pourrait se dérouler et prédisent ce qui nous attend dans les mois à venir.

D’après Michael Clarke, directeur associé du Strategic Studies Institute au Royaume-Uni, « l’offensive de printemps de la Russie sera la clé ». « Les deux camps ont besoin d’une pause mais les Ukrainiens sont mieux équipés et motivés pour continuer, et on peut s’attendre à ce qu’ils maintiennent la pression, du moins dans le Donbass », explique-t-il.