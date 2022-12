Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Elle a 66 ans et pas sa langue en poche, Dominique Detry. La Namuroise est aujourd’hui pensionnée, elle ne travaille donc plus à la Province de Namur « à ne rien faire » et savoure aujourd’hui sa petite revanche. Sa vie a en effet pris un tournant étonnant…

« Mes 23 ans de calvaire à la Province de Namur se sont achevés le 1er février 2021 », nous dit-elle. « Pendant 15 ans, j’ai donc été payée à ne rien faire et je l’ai moi-même dénoncé. On m’avait mise à un poste inexistant à la bibliothèque juridique. On m’a laissée dans une cave, enfin une ancienne chaufferie. Je n’avais rien à faire… On ne me donnait pas de travail parce que j’avais osé porter plainte contre la Province pour harcèlement moral et aussi parce que j’avais contesté la nomination politisée d’un agent à un poste de direction. Huit fois j’ai été au conseil d’État, et huit fois j’ai gagné, sa nomination a chaque fois été annulée. Le collège provincial a réagi comme une meute. Si l’on s‘attaque au système, tous doivent vous attaquer. J’ai osé défier l’autorité ».