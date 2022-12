Extension du Woluwe Shopping Center: un nouvel avis défavorable de la Commune!

En 2019, la société Eurocommercial, propriétaire du WSC, introduisait auprès de la Région bruxelloise une demande de permis d’urbanisme en vue de construire une extension à l’angle du cours Paul-Henri Spaak et de la rue Saint-Lambert et de créer 95 logements au-dessus des commerces.

Au terme de la commission de concertation qui s’est tenue le 23 décembre dernier, le Collège de Woluwe-Saint-Lambert a émis un avis défavorable sur le projet modifié d’extension du WSC. Le Collège estime que les modifications proposées par le demandeur de permis sont insuffisantes et ne rencontrent pas les objectifs de l’éco-quartier « Saint-Lambert » en phase d’élaboration.

Plusieurs raisons

Mais les plans modifiés n’ont donc pas convaincu la Commune, pour plusieurs raisons.

D’abord, parce que le projet d’extension présente un gabarit trop important. « La diminution de gabarit d’un étage proposée par le demandeur de permis est insuffisante. », peut-on lire dans le communiqué de presse de la commune. Le Collège estime que le projet, de par son gabarit, sa volumétrie et son esthétique, demeure trop massif et ne tient pas compte du contexte bâti environnant.

Ensuite, l’extension projetée présente un recul trop faible par rapport à l’espace public. « Si le projet modifié présente un recul supplémentaire de 2 mètres du côté du cours Paul-Henri Spaak, ce recul demeure trop faible pour aménager un espace public de qualité. (…) Du côté de la rue Saint-Lambert, le recul prévu est nettement insuffisant (50 cm) et met à mal le projet de réaménagement de la rue Saint-Lambert qui vise notamment à la végétaliser et à favoriser les cheminements piétons entre la place Saint-Lambert et le cours Paul-Henri Spaak. »

Enfin, la construction d’un nouveau parking de deux étages en sous-sol risque d’entraver l’écoulement naturel des eaux, selon la Commune. « Le projet d’extension se trouve dans une zone d’aléa d’inondation moyen à élevé. Le boulevard de la Woluwe et le complexe commercial du Woluwe Shopping ont déjà fait l’objet d’inondations à plusieurs reprises. »