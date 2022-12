Hospitalisée au CHU d’Amiens pour une leucémie, Maria, 58 ans, est morte empoisonnée: «On veut savoir ce qu’il s’est passé»

Le 1er décembre dernier, nos confrères du Courrier Picard révélaient le décès suspect de Liliane Deteve, 77 ans, à l’hôpital d’Amiens, après que l’autopsie a révélé la présence massive dans son sang de Tramadol, à hauteur de deux fois le taux mortel, et sans que l’hôpital ne soit en mesure de s’expliquer. L’affaire a convaincu Elisabeth Brulant de témoigner à son tour. En 2016, elle a perdu sa mère dans des conditions similaires dans le même établissement hospitalier. de videos Maria Pereira, 58 ans, avait été transférée au centre hospitalier d’Amiens sud le 9 avril 2016 après qu’une leucémie lui a été diagnostiquée à l’hôpital de Compiègne. Sa maladie est grave, mais son diagnostic n’a rien de catastrophique. L’aide-ménagère doit suivre un traitement par chimiothérapie durant une dizaine de jours. Il lui est injecté via un picc-line, un cathéter veineux. Les difficultés ont commencé quelques jours plus tard lorsque la plaie causée par l’introduction de ce « tuyau » au niveau d’un bras s’est infectée. « Ils ont mis plusieurs jours à réagir ! », rapporte Elisabeth.

Elle explique qu’une interne a finalement retiré le picc-line « sans anesthésie », pour ensuite, gratter la zone infectée. « Ma mère a souffert le martyre ». C’est en raison de cette infection qu’un antidouleur est administré à la patiente : le Tramadol. « Au départ, elle l’a eu en cachets. Puis elle devait l’avoir par perfusion, mais finalement il a été décidé d’utiliser un pousse-seringue électrique », rapporte Elisabeth Brulant.

Le 22 avril 2016, vers 13h30, Gaspar vient comme tous les jours rendre visite à sa femme. On lui demande de patienter dans le salon des familles parce que Maria est en pleins soins. Puis un médecin est venu lui dire que ça ne se passait pas bien. Et peu de temps après, on lui annonce que son épouse est décédée. « Il m’a dit qu’il ne savait pas bien la raison ». Les filles et leurs époux arrivent à leur tour. Sur le certificat de décès est écrit « mort naturelle », mais à la famille de la défunte, on parle d’œdème aigu pulmonaire ou encore de staphylocoque… Au final, « ils ne savent pas nous dire ce qui a causé le décès ».

« Une atmosphère étrange » Elisabeth, qui travaille en milieu hospitalier, était déjà révoltée par des dysfonctionnements qu’elle avait repérés au cours de l’hospitalisation de sa mère. Elle sent une « atmosphère très étrange ». La famille de la défunte se sent mise sous pression pour qu’elle signe une autorisation d’autopsie au sein du CHU : « On ne nous donnait pas le choix ! ». Gaspar et ses enfants refusent, ils craignent une manipulation. Une plainte pour homicide involontaire est déposée le soir même au commissariat d’Amiens. Une autopsie a bien lieu cinq jours plus tard, mais dans un autre hôpital, à Creil.