Disparu depuis plusieurs jours, Yves-Marie, 38 ans, a été retrouvé mort dans une boîte de nuit à Bruxelles: le parquet confirme qu’il n’y a pas eu d’intervention de tiers

« On a retrouvé un corps sans vie. Selon les premiers devoirs d’enquête, il n’y a pas eu d’intervention de tiers », confirme le parquet de Bruxelles.

Sans nouvelle de lui, sa famille avait alerté la police et lancé un avis de recherche sur les réseaux sociaux. Yves-Marie est allé à une soirée dans la boîte de nuit 412, située sur l’avenue Louise à Bruxelles. « Il y a perdu son téléphone ainsi que sa veste dans laquelle il y avait probablement la clé de chez lui », indiquait son frère Yves. « Il a été vu par l’un de ses voisins à 19h à la rue Henri Bergé à Schaerbeek le vendredi 23 décembre. Il a dit à ce voisin qu’il allait rejoindre son frère sur Asse mais il n’est jamais arrivé à destination et depuis plus aucune manifestation de sa part. »