Qui pour succéder à Carl Hoefkens à la tête du Club de Bruges? Plusieurs grands noms sont évoqués

Ce 28 décembre marque la fin de l’aventure brugeoise pour Carl Hoefkens. Alors qu’il a réussi une campagne en Ligue des champions que personne avant lui n’avait réussi, le coach flamand n’a pas résisté au 2/9 face à des concurrents directs avant la trêve (l’Union, l’Antwerp et Gand) et à un retour à la compétition très compliqué (élimination en Coupe face à Saint-Trond et un nul face à OHL) après la Coupe du monde.

Pour lui succéder, de nombreux noms se dégagent déjà. Le Nieuwsblad a donné quelques entraîneurs qui pourraient énormément plaire au duo Verhaeghe-Mannaert.

Un coach hollandais ?

Parmi les pistes annoncées, il est inévitable qu’il y ait quelques noms de T1 hollandais. Après Mark van Bommel à l’Antwerp et Alfred Schreuder au Club, d’autres Bataves pourraient relever le défi de conquérir un quatrième titre de champion consécutif tout en disputant un 8e de Ligue des champions face à Benfica. Louis Van Gaal, qui est libre depuis la fin du Mondial avec les Pays-Bas, pourrait se laisser tenter mais il y a peu de chances que ce soit le cas, l’entraîneur à succès étant lié à de nombreuses équipes nationales. Frank de Boer et Peter Bosz sont aussi disponibles puisqu’ils n’ont plus de clubs depuis quelques semaines maintenant. Se relancer dans un club ambitieux et encore en Ligue des champions pourrait être une étape intéressante pour les deux hommes.

Martinez ou un ancien du championnat ?

Un autre nom est cité : Roberto Martinez. En très bons termes avec le président du Club, Bart Verhaeghe, le tacticien catalan veut retrouver très vite un nouveau défi. Malgré tout, il est quand même difficile d’imaginer Martinez prendre en main une équipe du championnat belge alors qu’il a été cité, depuis quelques mois, dans certains grands clubs européens. Mais le président du Club en a déjà surpris plus d’un…

D’anciens coachs du championnat belges pourraient également faire l’affaire, comme Alexander Blessin, ancien coach d’Ostende ou encore Jess Thorup, ex-coach de la Gantoise. Les deux hommes connaissent le championnat belge comme leur poche et n’auraient pas besoin d’un temps d’adaptation à la compétition. Dans la situation actuelle et urgente du Club, cette solution pourrait être privilégiée par les décideurs. À moins qu’ils ne veuillent pas se précipiter et s’engager avec quelqu’un sur du long terme.