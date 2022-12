Des nouvelles du chantier du Carré Janson à Tournai: les travaux intérieurs débuteront en janvier prochain

Le chantier avance à grands pas. L’équipe de construction réalise les cages d’escalier et d’ascenseurs à l’intérieur de l’auditorium, qui seront bientôt visibles au niveau du bâtiment des archives et de l’hôtel situé le long de la rue du Four Chapitre. De plus, les baies sont ouvertes sur la façade des archives, la finalisation est prévue fin avril 2023. La couverture des différents bâtiments est également en cours, et devrait être terminée en septembre de cette année.

Pendant ce temps, les bâches au-dessus de la bibliothèque protègent le toit, dont les ardoises ont été enlevées pour être restaurées.