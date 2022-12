Kirsten Flipkens, la capitaine belge à la United Cup, est très enthousiaste par rapport à cette nouvelle compétition: «Chouette d’avoir pu réunir les deux circuits»

L’équipe belge de tennis a donné ce mercredi sa première conférence de presse dans le cadre de sa participation à la United Cup, la nouvelle compétition par équipes mixtes mise sur pied par l’ATP et la WTA, qui se déroulera du 29 décembre au 8 janvier dans trois villes en Australie pour lancer la saison 2023. La Belgique a été basée à Perth et défiera dans le Groupe A la Bulgarie et la Grèce.

« C’est extraordinaire », a confié Kirsten Flipkens, qui officiera pour la première fois en tant que capitaine d’une équipe emmenée sur le terrain par David Goffin (ATP 53) et Elise Mertens (WTA 29). « Je n’ai jamais eu l’occasion de participer à la Hopman Cup par exemple. C’est vraiment chouette d’avoir pu réunir les deux circuits (ATP et WTA, NDLR). Et c’est également chouette que les rencontres se terminent par un double mixte. Ce sera excitant. Et équitable. Chaque match comptera, qu’il s’agisse d’une victoire d’un homme ou d’une femme. C’est quelque chose de flambant neuf et c’est sympa de participer à cet événement. »

Chaque rencontre comportera ainsi cinq matches – deux simples messieurs, deux simples dames et un double mixte – et se disputera sur deux jours. La Belgique entrera en lice le 31 décembre contre la Bulgarie de Grigor Dimitrov (ATP 28) pour enchaîner par la Grèce de Stefanos Tsitsipas (ATP 4) et Maria Sakkari (WTA 6) le 2 janvier.

« C’est très excitant. Nettement plus animé que les dernières semaines », a ajouté ’Flipper’. « Je ne sais pas quel genre de capitaine je serai. Les prochains jours le diront. J’essaie surtout d’organiser les choses au mieux, comme les entraînements notamment, afin que l’équipe figure dans les meilleures conditions. Et le moment venu, je prendrai mes responsabilités. Pour l’instant, tout se passe bien. C’est le principal. »