Le site web pour indépendants 1890.be évolue après quatre ans d’existence

Concrètement, les modules de la page d’accueil sont actualisés. L’outil « Guide » et le moteur de recherche sont améliorés. Enfin, l’outil « Qui peut m’aider ? » a été ajouté. L’objectif déclaré est de rendre l’accès à l’information plus intuitif, complet et agréable pour le public-cible.

Créé il y a quatre ans, www.1890.be sert de guichet unique d’information et d’orientation pour les (futurs) entrepreneurs wallons. Il répertorie notamment environ 250 « organismes » du sud du pays : institutions publiques, acteurs économiques et dispositifs d’aide à l’entrepreneuriat.