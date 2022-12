Maria Del Rio et Sandrine Dans à la tête d’une émission façon «Caméra café» sur RTL-TVI: «Il n’y a pas de concurrence entre nous» Pour la première fois, les deux reines des matinales radio (respectivement sur Contact et Bel RTL) présentent ensemble une émission télé, à l’occasion du bêtisier du 1er janvier. Karimbo Photography

Par Frédéric Seront

Tous les matins, elles réveillent les auditeurs de Radio Contact et Bel RTL, avec leur peps, leur dynamisme et leur bonne humeur. Pour le premier jour de l’an, Maria Del Rio et Sandrine Dans sont enfin réunies, mais à la télé, pour un bêtisier dont la présentation sort quelque peu de l’ordinaire, puisqu’elle se fera autour de la machine à café de RTL avec des séquences façon « Caméra café » ! Et ce sont elles qui ont proposé cette mise en scène à leur direction. de videos Dans la vie, lorsque vous vous retrouvez à la machine à café, le courant passe direct ?

Sandrine : Oui, on a des affinités. On a des garçons du même âge. On partage beaucoup nos vies de mamans. On se voit pas mal, bien qu’à chaque fois dans un laps de temps très court. Mais l’intensité de cet échange est suffisante pour capter ce qui se passe dans la vie de l’autre.

Maria : On est assez connectées sur le plan de l’humour. Mais c’est la sensibilité qui prend le dessus. On a des échanges vrais, avec des questionnements sur la vie.

Lire aussi «Une vie déjà remplie de ce qu’il y a de plus beau»: Maria Del Rio partage une tendre vidéo pour les 15 ans de son fils Diego (vidéo) Sur le plan professionnel, même si les deux stations font partie du même groupe, vous êtes concurrentes. Il y a une rivalité entre vous ? Maria : Pour moi, il n’y a pas de concurrence, mais de la complémentarité, car ce sont deux émissions très différentes. Contact est une radio musicale, Bel une radio généraliste.