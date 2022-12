Reconnaissez-vous cette montre achetée à Eupen en 2020 et probablement volée ensuite?

Reconnaissez-vous cette montre pour dames qui semble toute neuve ? La police de la zone Vesdre-Gueule lance un appel à témoins afin de retrouver sa propriétaire légitime. « Il s’agit d’une montre pour dame inutilisée de la marque Rosefield et de son étui blanc. Il est prouvé qu’elle a été achetée chez Bella Store à Eupen le 15 décembre 2020 et elle pourrait, entre-temps, constituer un bien volé présumé », indique la police. Toutes les enquêtes sur l’origine possible de cette montre sont restées vaines jusqu’à présent. « Avec cette publication dans la presse, nous espérons retrouver le propriétaire légitime et élucider un éventuel vol. »

Toute personne ayant perdu cette montre depuis le 15 décembre 2020 ou sachant à qui elle aurait pu appartenir est priée de contacter la police judiciaire locale (087/45.04.40) ou, en dehors des heures de bureau, le centre de contrôle (087/55.25.80).