La présence d’Ana de Armas dans une bande-annonce pourrait coûter 5 millions de dollars à Universal

C’est le genre de procès qu’on ne voit qu’en Amérique. Deux fans de l’actrice Ana de Armas (qui a crevé l’écran cette année en incarnant Marilyn Monroe dans le film « Blonde ») poursuivent en justice les studios Universal pour bande-annonce trompeuse, en l’occurrence celle du film « Yesterday », qui racontait l’histoire d’un musicien se réveillant dans un monde où personne n’a jamais entendu parler des Beatles.

Dans la bande-annonce du film, on peut y voir la comédienne, ce qui aurait incité les deux fans à débourser 3,99 dollars pour voir le film sur Amazon Prime et découvrir, à leur grand désespoir, que celle qui fut un temps la compagne de Ben Affleck n’apparaissait pas dans le long-métrage. Et pour cause, son rôle ayant été coupé au montage. Les deux plaignants crient donc à la publicité mensongère et réclament désormais en justice… 5 millions de dollars de dédommagement, estimant qu’ils « n’ont pas reçu la valeur attendue de leur location ou achat ». Verdict début avril !