Encore un collector en puissance

C'est la raison d'être de cette nouvelle version spéciale de la 695, baptisée Tributo 131 Rally. Mais l'hommage est principalement d'ordre esthétique, car outre cette teinte spécifique « Blu Rally » soulignée de touches de noir, et quelques rappels à légendaire 131, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, aucun changement technique n’est à noter. Le 1.4 turbo reste à 180 ch et 250 Nm, assez pour abattre le 0-100 km/h en 6,7 s, et pointer à 225 km/h.

Sortie en 2008 et légèrement retouchée en 2015, l’Abarth n’a pratiquement pas changé ces… 14 dernières années ! Une bonne et une mauvaise nouvelle, car si sa bouille est toujours irrésistible, sa position de conduite est toujours aussi étrange, plus proche du camion que de la sportive. Cette édition spéciale est équipée d’amortisseurs Koni. Heureusement que le constructeur le précise, car on se demande parfois si elle dispose de la moindre suspension ! Ajoutez-y des sièges baquets Sabelt, dont le réglage du dossier ne peut se faire que portière ouverte, et le confort général est équivalent à celui d’un bloc de béton. Autant de défauts qui ne semblent pas nuire au succès des Abarth en général, et qu'on oublie dès qu'une bonne portion de tarmac se présente.