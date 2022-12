Jenifer dresse le bilan de ses vingt ans de carrière et révèle une anecdote surprenante à propos de son premier single (vidéo)

En 2001, Jenifer, poussait les portes du château de Dammarie-les-Lys. « J’ai pensé aux cours que j’allais recevoir et uniquement à ça », nous avoue aujourd’hui la chanteuse, qui fête cette année ses vingt ans sur la scène musicale. « Star Academy, pour moi, c’était vraiment une issue de secours, parce que ça faisait deux ans que j’étais à Paris dans un quotidien qui n’était pas marrant. J’étais une adolescente qui se cherchait. La seule chose qui me cadrait, c’était la musique. J’ai rempli mon dossier fébrilement parce que je redoutais d’être filmée. J’y suis allée spontanément, sans me poser de questions. Sinon, je n’y allais pas ! »

Très vite après sa victoire, la jeune Niçoise insouciante se défait alors de son image de télé-réalité. « Je redoutais un peu la surmédiatisation parce qu’il y avait eu Loft Story avant, et les candidats avaient été très médiatisés et avaient déjà cette étiquette de télé-réalité. Mais je déteste les cases. Donc je me suis dit que ça allait être éphémère. »