Séance de cinéma, pièce de théâtre, escape game: voici quelques idées d’activités à faire pendant les vacances de fin d’année

À Hotton, le Centre d’interprétation de la rivière Riveo vous propose, son Riveo – Game « Le tour du monde en 80 minutes ». Ce jeu vous mènera sur les traces du héros de Jules Vernes, Phileas Fogg et vous embarquera pour un voyage original à la découverte de ces 5 grands fleuves et de leur richesse.

C’est malheureusement sous un ciel gris et une météo pas des plus agréables qu’ont débuté les vacances de Noël. Si certains ont déjà trouvé de quoi s’occuper durant ces deux semaines de congé, peut-être y a-t-il encore quelques trous à combler dans l’agenda.

Lancez dans une véritable chasse au trésor, vous devrez mener l’enquête, suivre les indices, déchiffrer les énigmes et tenter de mettre la main sur la récompense promise au vainqueur. Vous aurez également l’opportunité de participer à notre grande tombola et de tenter de gagner un super cadeau !

Alors prêts à venir passer un agréable moment en famille ? Attention : les 25 décembre et 1er janvier : Riveo est fermé. Les 24 et 31 décembre : Riveo est ouvert de 10h à 15h.

BattleKart à Marche-en-Famenne

BattleKart, c’est la quintessence du jeu vidéo, de la réalité augmentée et du karting électrique, réunis pour vous procurer des sensations inédites ! Imaginez une piste sur laquelle nous projetons différents circuits et modes de jeu, et où vous évoluez plein gaz à bord d’un vrai kart électrique, tout en interagissant avec le décor, les bonus et les autres joueurs.

Un concept à découvrir entre amis, ou en famille du mardi au vendredi de 16h à 20h, et du samedi au dimanche de 10h à 00h00.

« Ernest et Célestine » au cinéma

Quoi de mieux lorsque le temps n’est pas avec nous que d’aller se mettre au chaud, pop-corn à la main, pour une séance au cinéma. Bonne nouvelle puisque les bons films ne manquent pas en cette période de fête : Avatar 2, biopic sur Whitney Houston ou pour les plus petits, le deuxième volet d’« Ernest et Célestine ».

Dans ce deuxième long-métrage, Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.

Fast Tag ou bowling au Adventure Valley de Durbuy

Même si l’on préférerait réaliser des bonhommes de neige au grand air, la météo nous limitera malheureusement pour les activités extérieures. Heureusement, s’il est bien un lieu ou les activités intérieures sont légion, c’est au Adventure Valley de Durbuy. En famille ou entre amis, le parc aventure vous propose : escape room, laser game, bowling, fast tag, aini qu’une zone d’amusement pour les plus petits.

Très prisé durant les périodes de vacances, pensez bien à appeler pour réserver votre activité avant de vous y rendre. Toutes les infos sur : https ://www.adventure-valley.be/

Le Grand Voyage de Georges Poisson

De ville en ville, de lieu en lieu, Lucienne et Marinette se déplacent avec leur petit matériel pour raconter leur incroyable histoire. Enfin, leur histoire… C’est-à-dire, leur histoire dans une histoire, à moins que ce ne soit une histoire dans leur histoire, enfin c’est tout une histoire…

Tout commence sur une plage avec un petit bigorneau accroché à une bouteille à la mer et tout finit, un tour du monde plus tard et 304 marches plus haut, dans le phare du Crabe Abandonné, le phare de Georges Poisson.

Un très beau spectacle de la Compagnie Arts & Couleurs à découvrir ce jeudi 29 décembre, au centre culturel de Rossignol à 16 heures.

Prix : 6€

Renseignements & inscriptions : www.ccrt.be | | 063 41 31 20

Balade des Fêtes à Chiny

Le Royal S.I. Chiny vous propose de finir l’année avec une balade guidée forestière de +/- 5 km (en fonction du temps).

À mi-parcours vous recevrez, dans les bois, une bonne soupe, et au retour, vin chaud, spéculoos maison et boudin vous serons servis dans une ambiance festive et conviviale.

P.A.F. : 12€/pers(7€(enfant- 12 ans)

Départ à 15h du S.I. Chiny -fin prévue vers 19h

Réservation obligatoire : +32 61 31 54 04

La journée du spationaute à l’Euro Space Center

L’Euro Space Center vous propose une journée en famille pour vous plonger dans le quotidien des aventuriers de l’espace.

Avez-vous l’étoffe d’un héros spatial ? Entraînez-vous comme un astronaute sur le point de partir en mission.

Vous êtes prêts à commencer une aventure captivante et interplanétaire.

– 10 activités proposées

– Libre accès et sens de visite conseillé

– Durée de la visite 5 heures

– Taille minimale 1m10

Les activités :

– Hub Spatial

– Space Tour

– Mars Village

– Mars Walk & Moon Walk Xp

– Free Fall Slide

– Space Flight Unit

– Space Rotor

– Space Show 5D

– Planétarium

– Cosmic Valley

Consultez le site internet pour plus d’informations : www.eurospacecenter.be

Dé-lire d’hiver à Redu

Trois jours d’animations et de lectures musicales au cœur du Village du Livre de Redu.

Sous le chapiteau aux couleurs de Noël, un bar et des échoppes proposeront aux visiteurs de bons produits de saison : vin chaud, chocolat chaud, bières de Noël, tartiflette, gaufres, ainsi qu’un bar à huîtres.

Jeudi 29/12 – Histoires sucrées-salées

Festival de la galette et « Lanceur de voeux ». Comédiens et musiciens feront résonner des histoires de galettes, de pâtisserie, de tradition et de terroir.

Le festival galette et gaufre (GaGa) récompensera la meilleure galette de la région.

Les aînés seront mis à l’honneur par leurs recettes, symbole de transmission et de tradition, mais aussi par l’animation des Lanceur de vœux : le public écrit ou choisit un texte ou une poésie. Ce texte sera ensuite lu sur scène et diffusé en même temps par téléphone à une grand-mère, un grand-père ou une personne chère à ton cœur qui ne peut se déplacer.

À 19h, Concert de Dear Old Chaps

Vendredi 30/12 : Ardenne et Bretagne, voyages et légendes

Un patrimoine commun qui se décline en légendes et en musique. Les textes choisis évoqueront les légendes, l’univers celtique, la mer et l’océan.

Huîtres, coquillages et crêpes bretonnes seront aussi de la partie.