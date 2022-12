Le Domaine des Grottes de Han (Rochefort) recrute déjà pour la saison touristique 2023 et collabore avec le Centre de compétence Forem Tourisme de Marche !

Le secteur de la culture, des loisirs et du tourisme comporte habituellement plus de 100.000 travailleurs en Belgique. Nombreuses de ces fonctions sont consacrées à l’accueil des visiteurs. Se basant sur les qualités humaines, ces emplois sont souvent disponibles sans exigence de diplôme spécifique et se déroulent dans un environnement agréable.

Du 23 janvier au 10 février, les candidats se formeront en situation au sein du Domaine. La condition d’accès ? Être demandeur d’emploi et disposer de connaissances de base en néerlandais. Le programme de formation comprend l’analyse et la gestion de la clientèle, les techniques d’accueil et de communication, de la bureautique, des informations sur le secteur du tourisme en Wallonie et du néerlandais touristique intensif.

L’objectif de ce module est de lever les freins qui peuvent apparaitre dans l’usage de cette langue par les francophones ; oser s’exprimer en néerlandais avec l’aide du vocabulaire nécessaire pour le tourisme.

Le Centre de compétence Forem Tourisme propose par ailleurs plus de 80 formations en Wallonie (30 pour demandeurs d’emploi et 50 pour les travailleurs du secteur).

Pour les personnes intéressées

- Séances d’information pour la formation les lundi 9 ou 16 janvier. Inscription via le Service Clientèle du Forem : 081/23.98.75