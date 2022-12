«On a retrouvé de la cocaïne, des GSM et de l’argent en petites coupures»: un trafic de cocaïne découvert à Namur

Deux peines de trois ans de prison et deux autres de quarante mois ont été requises mercredi par le parquet, devant le tribunal correctionnel de Namur, à l’encontre de quatre individus poursuivis pour trafic de cocaïne à Namur, entre septembre 2021 et mars 2022, dans le cadre d’une association de malfaiteurs.

Ces écoutes et observations ont mené à deux perquisitions et l’interpellation de quatre personnes, le 11 mars dernier. « On a retrouvé de la cocaïne, des GSM et de l’argent en petites coupures », selon le parquet.