L’incroyable logistique de la Formule 1

Le 3e épisode de la série documentaire « Beyond the Visible » est désormais disponible sur YouTube. Intitulé « The Hidden Backbone », il emmène le public à la découverte de l'organisation complexe et maniaque des opérations logistiques qui sous-tendent une saison de Formule 1. Des chiffres, des unités de mesure et des paramètres complexes sont utilisés pour organiser le transfert de personnes et de matériel d'une région du monde à une autre.

L'hospitalité, le paddock et le garage sont reconstruits de A à Z à chaque course, pour être démontés quelques heures plus tard. L'ensemble du processus est dirigé, avec beaucoup d'habileté et de précision, par une équipe hautement spécialisée qui affronte sans relâche de longs transferts intercontinentaux, avec des quarts de travail exténuants.