Si vous comptez encore vous rendre aux Plaisirs d’Hiver, la police de Bruxelles vous invite à éviter ceci

Comme chaque année, l’événement des Plaisirs d’Hiver attire son lot de visiteurs pour le plus grand plaisir des artisans, commerçants, et autres secteurs qui en profitent, comme l’Horeca bruxellois. S’il y en a d’autres que cela enchante mois, ce sont les automobilistes… Durant cette période, les rues du centre-ville de la capitale sont (encore plus) bouchées. Malgré les alternatives, trop de gens s’y rendent encore en voiture, ce qui crée des embarras de circulation.

« Nous constatons une forte affluence de la circulation au centre-ville de Bruxelles », communiquait la police sur les réseaux sociaux ce mardi soir. « Nous vous demandons d’éviter le secteur en voiture et de privilégier les transports en commun pour visiter les Plaisirs d’Hiver. »