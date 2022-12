Le suspect qui s’était échappé en août du commissariat de Herent interpellé

Dans la soirée du 23 août dernier, alors qu’il était entendu au commissariat pour des vols et cambriolages, le jeune homme avait demandé d’interrompre l’audition pour s’entretenir avec son avocat. Il a profité de l’absence des agents pour se faufiler par une petite fenêtre de ventilation dans le plafond, qui était en position de basculement, et s’enfuir. Un hélicoptère et des chiens pisteurs de la police fédérale avaient été mobilisés pour le retrouver, mais en vain.

Le fugitif a été repéré et interpellé le 8 décembre dernier par une patrouille de police locale. Il a été conduit au même commissariat de Herent, où les policiers ont pu reprendre l’audition interrompue trois mois plus tôt. Le juge d’instruction a ordonné un placement en centre fermé, tandis que l’enquête a été confiée au parquet d’Anvers.