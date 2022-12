La nouvelle AC Cobra n’a rien d’électrique

La société britannique AC va relancer l’AC Cobra, un modèle qui n’a connu qu’une courte carrière dans les années 60, mais qui est entré dans la légende et a été beaucoup copié. Après trois années de développement, la nouvelle venue, qui se nommera Cobra GT roadster, sera dévoilée à Londres au printemps 2023. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’elle ne fera pas dans l’écologie. Sous le capot, un moteur V8 Ford 5 litres suralimenté qui développe 654 ch et 790 Nm de couple. De quoi la propulser de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et atteindre 280 km/h en pointe.

Aluminium et carbone

Compacte avec ses 4,33 m de long, elle fait largement appel à l’aluminium et au carbone pour contenir son poids sous la barre des 1,5 tonne. Les clients auront le choix entre une boîte manuelle à 6 rapports ou automatique à 10 vitesses. De conception moderne malgré sa ligne rétro, elle offrira la climatisation, les vitres électriques et même un système multimédia.