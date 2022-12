Ce SUV électrique chinois promet 965 km d’autonomie !

Avec son coefficient de pénétration dans l’air (Cx) de 0,23 et ses lignes épurées, ce nouveau SUV électrique chinois a fière allure. Equipé de deux moteurs électriques d’une puissance combinée de 655 ch et 855 Nm de couple, il est capable de passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes. Mais c’est surtout son autonomie qui interpelle : 965 km avec le plus gros pack de batteries (100 kWh).

Charge très rapide

L’autre particularité du Nio EC7 est de pouvoir rapidement et facilement échanger sa batterie vide contre une pleine dans les stations de charge adéquates. Cela dit, avec une capacité de charge rapide à 500 kWh, il ne lui faut que 20 minutes pour passer de 10 à 80% de la charge, ce qui permet de ne pas devoir compter sur les stations d’échange. Nio n’a pas encore annoncé s’il commercialiserait ce modèle en Europe.