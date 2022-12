Une locomotive à vapeur rare, vieille de plus de 120 ans, débarque à Pairi Daiza

Du matériel ferroviaire historique pour voyager

Une sortie de locomotive. - Pairi Daiza

Par la rédaction

Bien plus qu’un parc animalier, Pairi Daiza est un jardin de 75 hectares où règne l’authenticité. La mise en avant du patrimoine industriel fait aussi partie des atouts du parc.

À ce jour, Pairi Daiza possède six anciennes locomotives à vapeur en provenance d’Europe. Quatre de ces merveilles sont en état de fonctionnement. Ce sont des machines puissantes mais lentes, conçues pour un usage industriel.

La construction de la ligne de chemin de fer Pairi Daiza Steam Railway et la remise en état des locomotives représentent une passion et un travail quotidien pour l’équipe des cheminots du Parc.

Leur petite vitesse est parfaitement adaptée à un agréable voyage dans le Jardin des Mondes. Chaque matin, une ou deux de ces authentiques locomotives à vapeur quittent le hangar pour permettre aux visiteurs de profiter du parc d’une autre façon et observer de nombreux animaux d’un point de vue différent.

Parmi les six locomotives de Pairi Daiza, trois modèles identiques ont été construits en Pologne en 1952, 1954 et 1957. Ces engins étaient utilisés pour l’exploitation forestière et minière ou pour transporter les betteraves sucrières. L’exemplaire de 1952 est en cours de restauration complète grâce à des pièces détachées récupérées dans divers ateliers d’Europe.

Le hangar des locomotives de Pairi Daiza. - Pairi Daiza

Deux autres locomotives ont été construites par Henschel en Allemagne et datent de 1917. Ces belles mécaniques, du type Brigadelok et RIIIc furent mises au chômage pendant des années, puis totalement révisées et adaptées aux standards actuels de sécurité dans des ateliers anglais. Un prodige d’archéologie industrielle !

Pairi Daiza a récemment pu aussi sauver de la casse de belles locomotives électriques et leurs wagons qui circulaient sur le réseau suisse dans les années 50. En attendant de déterminer leur usage futur, la motrice 514, un wagon plat et un wagon fermé sont exposés sur une portion de voie métrique devant le grand atelier des trains à l’intérieur du Parc.

Jason Van Landschoot dans la locomotive. - Pairi Daiza

La reine de la collection de Pairi Daiza est cette nouvelle venue : ce joyau belge construit en 1900 et originaire du Hainaut. Elle est de retour au Pays après une absence de 122 ans et va bénéficier d’une restauration complète.