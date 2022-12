Tik Tak et le cirque Pauwels reviennent à Braine-le-Comte: «Malgré la crise, on veut laisser la possibilité à tout le monde de venir nous voir»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En effet, après seulement une représentation, le cirque était contraint d’arrêter et de plier bagage, comme l’ensemble du monde culturel, sur décision du Codéco. Décision désavouée quelques jours plus tard par le Conseil d’État et, une semaine après avoir tout remballé, le spectacle reprenait.

Tik Tak et son cirque de Noël en version modifiée revient! - D.R.

Malgré des mois rendus difficiles par la pandémie, Samuel Pauwels n’a jamais perdu la passion du métier.