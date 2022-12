Gros changement au magasin arlonais Épices & tout

Situé en bas de la rue des Faubourgs à Arlon, Épices & Tout a su s’imposer au fil des années comme LA bonne épicerie spécialisée du coin. Véritable caverne d’Ali Baba, on y trouve de tout ! La fin de l’année 2022 approche, et avec elle, la fin d’un chapitre.

« Après plus d’un an de recherches assidues et de rencontres diverses, nous l’avons enfin trouvée ! Désireux de passer à autre chose et de retrouver un peu de temps pour nous, nous souhaitions trouver LA personne capable de continuer à faire vivre notre beau projet. Elle s’appelle Sophie et connaît déjà bien nos produits en tant que cliente, et surtout partage les valeurs qui nous ont menés à créer Épices & Tout il y a maintenant… 11 ans », ont expliqué les gérants Agnès et Eric dans un post publié sur Facebook.