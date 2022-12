Moteurs: HYRacing, l’équipe d’Olivier Muytjens, organise plusieurs Track-Days à Almeria en 2023

Et si les participations sportives font toujours l’objet de discussions, l’organisation de Track-Days exclusif, l’autre activité majeure de HYRacing, est bouclée…

Les Track-Days HYRacing ont lieu dans le sud de l’Europe, sur le circuit d’Almeria, en Andalousie. Une piste de 4,2 kilomètres, un complexe situé à 30 minutes de l’aéroport d’Almeria, à 90 minutes de Murcia et à deux heures de Malaga et Alicante. « L’objectif est clairement d’encadrer tout propriétaire ou pilote lors de ces journées HYRacing sur le circuit d’Almeria », commente le citoyen de Moresnet Olivier Muytjens. « Celui qui veut bénéficier des conseils d’un coach n’a qu’une chose à faire : nous le demander ! Des pilotes aussi réputés que Marc Duez ou Loris Hezemans sont en effet là pour aider et permettre de progresser. J’ai également le plaisir d’accompagner les participants sur la piste, et ce job de coach est très gratifiant. »

Et de poursuivre : « Le programme débutera en force les vendredi 10 et samedi 11 février, à l’occasion de deux journées qui serviront de Test-Days officiels pour les compétitions organisées par V de V Sports, dont les célèbres 2 Tours d’Horloge », reprend Olivier Muytjens. « Nos autres Track-Days HYRacing auront lieu les mercredi 20 et jeudi 21 septembre, les jeudi 9 et vendredi 10 novembre, mais aussi les samedi 9 et dimanche 10 décembre. »