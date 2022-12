Accident spectaculaire provoqué par un jeune de 22 ans au volant de sa BMW M4: «J’étais en train de regarder la télévision quand le chauffage a volé contre le fauteuil, toute la façade avait disparu»

Dans sa course, la BMW a également provoqué une fuite de gaz qui a été rapidement prise en charge par les pompiers. Enfin, l’électricité a cessé de fonctionner dans certaines habitations. Le parquet est attendu sur les lieux pour déterminer les causes de l’accident.

Blessées, quatre personnes ont été emmenées à l’hôpital. Par ailleurs, la Brusselsesteenweg en direction de Melle a été fermée à la circulation pendant un moment.

Selon les habitants de la rue, le conducteur de la BWM M4 roulait beaucoup trop vite. Le jeune chauffeur possédait sa voiture depuis quelques mois seulement. Un modèle sport avec 510ch et dont le prix de base débute à plus de 86.000 €. Par chance, le conducteur et ses trois passagers sont sortis presque indemnes du véhicule. Les habitants pensent qu’il s’agit d’une énième course de rue, phénomène malheureusement courant dans cette rue où il faut normalement rouler à 50 km/h, qui a cette fois-ci mal tourné.

« Les gens roulent souvent beaucoup trop vite »

Malheureusement, dans l’accident, deux familles ont perdu leur maison. Kathy Van Hove, 51 ans, habitait l’une des deux maisons déclarées inhabitables. « C’est déjà le deuxième coup dur en une semaine », déplore la quinquagénaire dans les colonnes de HLN. Le premier coup dur évoqué par Kathy est le décès de sa grand-mère, la semaine dernière. Elle doit lui dire adieu ce vendredi.

« J’étais en train de regarder la télévision quand j’ai soudainement entendu un énorme bang. Le chauffage a volé contre le siège et toute la façade avait tout simplement disparu. La conduite de gaz a également été arrachée par l’effondrement. J’ai immédiatement couru en panique », témoigne Kathy. « Les gens roulent souvent beaucoup trop vite ici et depuis les travaux sur la Zuidlaan, les courses se sont déplacées sur notre route », ajoute un voisin.