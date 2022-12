Nouvel autotest «3 en 1» pour le Covid, la grippe et la bronchiolite: deux professionnels s’interrogent sur son intérêt réel…

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En pleine reprise du Covid (1.000 patients hospitalisés et 100 en soins intensifs), en pleine épidémie de grippe (toujours en phase ascendante) et alors qu’on vient à peine de passer le pic de bronchiolite (qui remplit actuellement plus de la moitié des lits pédiatriques), un nouvel autotest fabriqué en Chine fait son apparition chez nous.

Il s’agit d’un test antigénique combiné qui permet de déterminer par lequel des virus vous êtes atteints : le Covid, la bronchiolite ou la grippe. Le prix va de 5 à 10 €. Le test consiste à glisser un écouvillon au fond du nez, puis à le tremper dans une solution. Il faut ensuite verser la solution dans les trois petits compartiments, chacun dédié à une maladie. Le résultat tombe après 15 minutes.

Cet autotest est disponible déjà sur des boutiques en ligne et n’était pas encore disponible dans les trois pharmacies que nous avons contactées ce mercredi. Mais cela ne saurait tarder.

À la pharmacie Lambion de Grivegnée (Liège), on nous dit ceci.