Une bagarre éclate en pleine rue à Anvers: un jeune homme de 19 ans poignardé dans le dos, ses jours sont en danger

C’est aux alentours de 21 heures que la police a reçu plusieurs appels faisant état d’une bagarre dans la Diespestraat, indiquent nos confrères de la Gazet van Antwerpen. « Environ dix à 15 personnes se seraient battues dans la rue, il y avait un couteau au milieu des bâtons », a expliqué le porte-parole de la police, Willem Migom. « La rixe aurait commencé dans un restaurant de la rue et se serait poursuivie sur la voie publique », ajoute le porte-parole.

Plusieurs personnes se sont battues avec un couteau et des bâtons ce mardi dans le Diepestraat à Anvers. Un jeune homme de 19 ans, poignardé dans le dos, est grièvement blessé.

La police a pu identifier et arrêter plusieur suspects. « Une enquête plus approfondie devra démontrer ce qui s’est passé et qui a commis quels crimes. Toutes les personnes impliquées font partie de la communauté afghane », ajoute Willem Migom.