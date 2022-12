Énergie: voici pourquoi le prix de l’électricité en Belgique est à son plus bas niveau depuis mai

Le prix moyen de l’électricité produite mercredi et livrée jeudi s’élevait à 33,22 euros le mégawattheure, le chiffre le plus bas de l’année 2022. Ce prix avait atteint fin août un pic sans précédent de 700,41 euros par mégawattheure en moyenne en raison du prix record du gaz naturel, conséquence de l’invasion russe en Ukraine et de la fermeture de certaines centrales nucléaires françaises. A cela, s’ajoutent le manque d’énergie éolienne et la douceur des températures, entre autres.