Un énorme dépôt sauvage à Anvaing fâche l’échevin des Travaux André Duthy: il espère bien retrouver les auteurs

Un nouveau dépôt sauvage a été constaté ce mardi aux abords de la Nationale 60, à hauteur d’Anvaing. L’échevin des Travaux est las de cet énième dépôt et ne cache pas son amertume. « La trêve de Noël n’existe pas pour les cochons. Ici, on a carrément vidé un camion, dans la nuit de lundi à mardi. Il s’agit de déchets de construction, qui proviennent certainement d’un chantier de rénovation. Je suis écœuré ! », avoue André Duthy, qui affirme que si l’auteur de ce dépôt sauvage parvient à être identifié, il passera un sale quart d’heure.

« Et bonne nouvelle, le dépôt a été enlevé par le service Immondices et on a trouvé des choses qui pourraient peut-être permettre d’identifier les auteurs ».