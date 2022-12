Anaya, 32 ans, aurait dû écouter les conseils de sa fille quand elle a décidé de se faire tatouer les globes oculaires: «Je suis sur le point de devenir aveugle» (photo)

L’idée de se tatouer les globes oculaires lui est venue quand elle a vu que le mannequin australien Amber Luke l’avait fait pour ses propres yeux. L’Australienne était devenue aveugle pendant trois semaines, mais pour Anaya, cela s’avère pire, puisqu’elle pourrait ne jamais retrouver la vue. « J’allais juste en faire un début, parce que je pensais que si je devenais aveugle, au moins, j’aurais l’autre œil », témoigne la mère de famille dans les colonnes du New York Post. « Ma fille n’était pas du tout d’accord avec ça », ajoute l’Irlandaise.

Anaya Peterson, une mère de famille âgée de 32 ans, a ignoré les conseils de sa fille, qui lui avait pourtant suggéré de ne pas se faire tatouer les globes oculaires, et elle n’aurait pas dû…

Et maintenant, elle regrette de ne pas avoir écouté son enfant de sept ans. Anaya a été hospitalisée après une réaction à l’encre. « Je n’ai plus de vision 20/20. De loin, je ne peux pas voir les traits des visages. Si je n’avais pas fait tatouer mes globes oculaires, je n’aurais pas ce problème », explique Anaya. Et elle gardera ce souci à vie, car il est impossible d’enlever l’encre de tatouage qu’elle a dans les yeux.