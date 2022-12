Tensions dans le groupe PS à Molenbeek: Jamal Ikazban démis de ses fonctions de chef de groupe

Les tensions sont vives au sein du groupe PS-Vooruit à Molenbeek-Saint-Jean. La raison ? Le refus du chef de groupe Jamal Ikazban (PS) de voter l’augmentation de 16 % du PRI (précompte immobilier) et de ce fait, son absence lors des deux derniers conseils communaux (celui du 21 décembre interrompu faute de quorum et celui du 26 décembre où le point sur le précompte immobilier a finalement été retiré). Selon nos confrères de la DH, Jamal Ikazban aurait été démis de ses fonctions de chef de groupe PS-Vooruit. Mais selon nos informations, cette décision ne lui aurait pas encore été notifiée officiellement. La bourgmestre Catherine Moureaux n’a d’ailleurs pas fait d’annonce lors du dernier conseil communal du 26 décembre. Certes, Khalil Boufraquech a fait office de chef de groupe mais c’était une situation logique puisque Jamal Ikazban était absent.

Lors du conseil communal du 21 décembre, Jamal Ikazban et d’autres socialistes décident de ne pas venir. Il en est de même pour certains élus du MR. Tous s’opposent à l’augmentation du PRI et pour éviter de voter contre la mesure, ils préfèrent ne pas être présents. Sauf qu’une nouvelle fois, la majorité n’assurait pas le quorum. L’opposition a donc décidé de quitter la salle du conseil. Celui-ci a été une nouvelle fois convoqué le 26 décembre. Mécontente, Catherine Moureaux a organisé une réunion de groupe avec les conseillers communaux PS et Vooruit présents le 21 décembre. Selon nos informations, elle a exprimé son mécontentement envers Jamal Ikazban et a demandé que Khalil Boufraquech devienne le nouveau chef de groupe. « La décision n’est pas uniquement liée au PRI. Depuis plusieurs mois, Jamal Ikazban est souvent absent des réunions », nous précise une source interne.